Jogadores de Flamengo e Botafogo sofrem punições por briga em clássico

Depois das cenas lamentáveis após o clássico entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã, os jogadores sofreram as consequências. O zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles, do Alvinegro, e o zagueiro Cleiton e o volante Gerson, foram julgados, na tarde desta quarta-feira (19), pela Procuradoria do TJD-RJ. O quarteto, afinal, esteve envolvido no tumulto entre jogadores de ambos os times na partida do dia 12 de fevereiro.

Quem recebeu a maior pena foi para Cleiton, com quatro jogos e só volta em uma eventual final do Carioca. Ele, afinal, deu um soco no zagueiro Alexsander Baborza, do Botafogo. Gerson, por sua vez, não teve qualquer punição. A dupla do Botafogo, entretanto, vai pegar um gancho de dois. Sendo assim, eles não podem enfrentar o Vasco, pela última rodada da Taça Guanabara.

O árbitro Bruno Mota Correia e o VAR Paulo Renato Moreira, também foram a julgamento por conta da não expulsão de De La Cruz por cotovelada em Matheus Martins. Ambos também não tiveram consequências.

A briga

Barboza e Bruno Henrique levaram o estranhamento de jogo, que perdurou por praticamente todo clássico, adiante do apito final. O atacante rubro-negro proferiu algo em direção ao argentino, que prontamente o derrubou em campo e partiu para cima. Gerson interviu e devolveu o empurrão no zagueiro alvinegro – exato momento em que recebeu o cartão vermelho. A briga se desencadeou a partir daí.

Em meio ao caos generalizado no centro do gramado, o zagueiro alvinegro tentou agredir Bruno Henrique novamente, mas desta vez com um soco no rosto. Barboza errou o golpe e acabou atingido por Cleiton, que estava próximo do atacante rubro-negro. A confusão se estendeu por mais uns minutos e, depois, prosseguiu no túnel a caminho dos vestiários.

Delegado do jogo, Marcos Vinicio de Abreu Trindade, aliás, também escreveu um relatório e citou o lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, na segunda parte da confusão. Enquanto o elenco alvinegro esperava a passagem do Flamengo pelo túnel de acesso ao gramado, Alex Telles disse, conforme relato do delegado:

“Vamos ficar aqui, vamos esperar eles. (…) Não vamos sair daqui, vamos esperar eles. Vai se f*der, você não viu o que o jogador deles fez? Aí você não faz nada”.

