Neymar foi pivô em demissão de funcionário de instituição financeira

Um funcionário de uma instituição financeira foi demitido por justa causa depois de acessar, sem consentimento, os dados bancários de alguns clientes, entre eles Neymar. O antigo operador de teleatendimento confessou que foi autor de práticas ilegais durante as investigações, pois entrou nas contas do craque basicamente por curiosidade. Ele também admitiu ter conhecimento que tal atitude desrespeitou as exigências de segurança de informações implementadas na companhia. A informação é do “Jornal de Brasília”.

Assim, a instituição confirmou a irregularidade por acesso sem consentimento, após analisar um sistema interno de monitoramento, que a companhia aderiu. A empresa comunicou que ao comprovar que houve uma falha, tomou as decisões adequadas quase em sequência. Portanto, depois de averiguações, houve o desligamento por justa causa.

Neymar vai passar a ter conexão com famoso campeonato de futebol Society

O astro foi anunciado nesta quarta-feira (19/02 ) como presidente da equipe Furia na Kings League Brasil. Ele vai dividir o posto com o amigo Cris Guedes, sócio-fundador da organização. Junto com o parceiro, Neymar vai começar a montagem do time da Furia e também vai participar dos jogos em momentos ocasionais. Como por exemplo, as partidas da Kings League possuem a opção do ”pênalti do presidente”. Assim, poderemos ver o craque na marca da cal do torneio de Fut 7.

A Furia diz ter acordo alinhado com o Santos e o estafe de Neymar para que as participações do craque na Kings League não afetem seu desempenho como jogador de futebol. Ele só estará presente nas partidas em momentos de folga.

A Kings League Brasil acontecerá entre março e abril, em São Paulo, e já conta com algumas equipes confirmadas, reunindo astros do esporte, da música, streamers e personalidades da internet.

