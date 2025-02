Ex-Palmeiras, meia-atacante é anunciado por time da Ucrânia

O meia-atacante Luiz Yano, de 19 anos, foi anunciado oficialmente pelo Karapat Lviv, da Ucrânia. A compra do atleta foi feita junto ao Palmeiras, ainda em dezembro de 2024.

Luiz chegou ao Alviverde em 2018 e fez toda sua base no clube. Dessa maneira, no ano passado, atuando pela equipe sub-20, marcou quatro gols e deu sete assistências em 31 jogos. Os principais títulos mais recentes pelo Verdão foram o Campeonato Brasileiro Sub-17 (2023), a Copa do Brasil Sub-17 (2023) e o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2024).

Assim, há pouco mais de duas semanas no Velho Continente, o jovem atleta já tem suas primeiras impressões do clube e do país.

“Graças a Deus, todos no clube me receberam muito bem. Eu e meus pais tivemos toda atenção e cuidado pelo clube. País, comida, cultura e língua, tudo muito novo e diferente demais. Contudo, farei de tudo para estar 100% adaptado o mais rápido possível para poder atuar na primeira equipe. Mas, claro, passo a passo e focado em sempre poder ajudar minha equipe”.

“Uma equipe muito bem treinada e muito qualificada. Espero poder ajudar da melhor forma dentro de campo fazendo o que sei de melhor”.

Luiz Yano chega inicialmente para o sub-20

Contratado inicialmente para a equipe sub-20, com a perspectiva de subir ao profissional já no início da próxima temporada, Luiz também falou sobre a realização do sonho de jogar no Velho Continente.

“Com certeza é um grande passo na minha carreira. Estar na Europa já é uma grande realização para mim e minha família. Agora é evoluir mais e mais para atingir meus objetivos”, finalizou.

