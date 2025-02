Roma x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (20), Roma e Porto se enfrentam às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. No primeiro duelo, no Estádio do Dragão, em Portugal, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Ou seja, quem vencer o duelo no Estádio Olímpico garante a classificação. Em caso de novo empate a vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega a Roma

A Roma faz uma temporada irregular, marcada pelo desempenho ruim no Campeonato Italiano, onde a equipe está apenas na 9ª posição, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias. Dessa maneira, o time italiano aposta na Liga Europa como uma oportunidade de ‘salvar’ a temporada.

Além disso, o momento recente da equipe é bom. Isto porque a Roma vem de uma vitória sobre o Parma no Italiano e soma triunfos nas últimas quatro partidas.

Porém, o técnico Claudio Ranieri terá baixas importantes para encarar o Porto. Saelemaekers e Cristante, suspensos, são baixas confirmadas para o jogo desta quinta-feira. Ao mesmo tempo, Dybala, que saiu de campo com dores no jogo de ida, e Dovbyk, aparecem como dúvidas.

Como chega o Porto

Por outro lado, o Porto não conseguiu vencer o jogo em casa e terá que buscar o resultado na Itália para avançar de fase. O time está na terceira posição do Campeonato Português e vê na Liga Europa como a melhor oportunidade de buscar um título na temporada.

Além disso, o time não perde há seis partidas e vai tentar surpreender os italianos para avançar de fase. Porém, o Porto não poderá contar com Martim Fernandes e Grujic, baixas confirmadas no time português para o duelo decisivo nesta quinta-feira.

Roma x Porto

Playoffs da Liga Europa 2024/25 – (jogo da volta)

Data e horário: quinta-feira, 20/02/2025, às 14h45 (de Brasília).

Local: Estádio Olímipico de Roma (ITA).

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Hummels e Rensch; Gourna-Douah, Paredes e Angelino; Dybala, El Shaarawy e Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

Porto: Diogo Costa; Djaló, Zé Pedro e Nehen Pérez; João Mário, Eustáquio, Varela e Francisco Moura; Pepê, Aghelowa e Rodrigo Moura. Técnico: Martín Anselmi.

Árbitro: François Letexier (FRA).

