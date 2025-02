Universidad Central x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians tem pela frente a Universidad Central, da Venezuela, nesta quarta-feira (19/02), às 21h30, de Brasília, no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase pré-eliminatória da Libertadores. O Timão chega empolgado com a melhor campanha do Estadual até aqui e apenas uma derrota na temporada. Assim, a expectativa é que o time de Ramón Díaz consiga uma boa vantagem para o duelo de volta, na Neo Química Arena. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 20h (de Brasília). O premiado Cesar Tavares está no comando e na narração.