Bruno Henrique se diz pronto para assumir titularidade no Inter

O volante Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (19). Dessa forma, ele garantiu que está pronto para substituir a saída de Thiago Maia, bem próximo de retornar ao Santos. Bruno, inclusive, deve ser titular no duelo contra o Caxias, sábado (22), às 16h30, no Centenário, pela ida da semifinal do Gauchão.

“Quando você joga em um clube grande como o Inter, sabe da responsabilidade. O trabalho no dia a dia nos levará a conquistar um título. É passado pela comissão e os jogadores estão cientes para chegarmos bem preparados. Nosso trabalho e dedicação, com cada um dando o máximo, para disputarmos a semifinal e chegar à final”, comentou Bruno Henrique, titular no último sábado (15), quando o Inter venceu o Moonson por 2 a 0.

Bruno Henrique também minimizou a ausência de Alan Patrick, camisa 10 e titular da equipe comandada por Roger Machado. O volante reconheceu a importância do meia, lesionado, mas afirmou que o Internacional tem elenco bom o suficiente para jogar sem o capitão. O atacante Wesley, também com lesão, é outra baixa confirmada.

“Não muda muito minha função jogar sem ele. Claro que a qualidade do Alan Patrick é gigantesca, mas, com o Borré ou outro jogador, vou continuar apoiando o ataque e me juntando ao Fernando para defender, como sempre fiz”, concluiu Bruno Henrique.

Já o meia Rodrigo Tabata e o goleiro Rochet, também lesionados, têm chances (mas poucas) de serem relacionados.