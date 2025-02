Presidente do PSG manda Textor calar a boca em discussão vazada por jornal francês

O jornal “L’Équipe! teve acesso a áudios de uma discussão envolvendo Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, e John Textor, dono da SAF do Botafogo e também do Lyon. O fato aconteceu em 14 de julho do ano passado, em um encontro entre clubes para tratar de direitos de transmissão do Campeonato Francês.

No clube francês, John Textor enfrenta problemas financeiros e luta para que o Lyon não seja punido. Em determinado momento, o dirigente explica a situação do Olympique e Jean-Pierre Caillot, presidente do Reims, o interrompeu, alegando falta de tempo. O norte-americano reclamou que os outros dirigentes poderiam falar, além do presidente do PSG e chamou o mandatário catari de tirano. Al-Khelaifi retrucou na mesma hora.

“John, John, John… cala a boca, você não entende nada. Você é um caubói que veio não sei de onde e vem falar conosco. Estou saindo desta ligação porque ele realmente vai me deixar com raiva, juro, estou perdendo meu tempo, estou saindo da reunião, ele não entende nada, juro” enfatizou.

Textor não é o único dirigente com problemas com o presidente do PSG. Joseph Oughourlian, presidente do Lens, acusou Al-Khelaifi de conflitos de interesses, já que o catari é proprietário do canal BeIN Sports, que transmite a Ligue 1 no Oriente Médio.





