São Paulo sofre virada da Ponte Preta e complica situação do Palmeiras

O São Paulo perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (19), no Morumbis, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Carelli marcou para o Tricolor na primeira etapa, mas Artur e Éverto Brito garantiram a vitória dos visitantes.

Com o resultado, o Tricolor chegou ao quinto jogo sem vitórias, mesmo assim, segue na primeira colocação do Grupo C, com 16 pontos. Porém, não garante a posição para a última rodada, já que o vice Novorizontino tem apenas um de diferença. Já no Grupo D, a Macaca chegou aos 22 pontos, na segunda colocação, e depende apenas de si para garantir a vaga na próxima fase.

O resultado do confronto jogou pressão no Palmeiras, afinal, o time alvinegro abriu cinco pontos de diferença para o Verdão. Ou seja, caso o time de Abel Ferreira tropece nesta rodada, já estará eliminado do Estadual.

São Paulo abre o placar, mas cede virada à Ponte Preta

O São Paulo dominou o primeiro tempo contra a Ponte Preta, mantendo maior posse de bola e presença no ataque, apesar das dificuldades para furar a defesa adversária. Criou algumas chances, principalmente com Calleri e Oscar. A Ponte Preta respondeu com Jean Dias arriscando três chutes perigosos de longe, todos defendidos por Rafael. Mas tirando isso, não assustou o Tricolor.

Aos 43 minutos, Pablo Maia desperdiçou boa oportunidade ao finalizar firme após rebote e a bola desviar na zaga. Mas pouco depois, Oscar cobrou escanteio, e Calleri marcou de cabeça aos 44 minutos, garantindo a vantagem dos mandantes na primeira etapa.

Já no início da segunda etapa, logo aos três minutos, saiu o gol de empate da Macaca, com Artur. No lance, Jean Dias cruzou, Arboleda desviou, e o lateral finalizou nas redes. Nos minutos seguintes, os visitantes conseguiram trabalhar mais a bola, dificultando o duelo para o Tricolor.

Assim, aos 14, veio a virada da Ponte Preta. Léo Oliveira recebeu pela esquerda, tocou para Artur, que tentou finalizar, mas não bateu bem, porém, Éverton Brito tocou de primeira para marcar o segundo dos visitantes.

Próximos jogos

Pela 12ª e última rodada do Paulistão, o São Paulo vai visitar o São Bernardo no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio. Já o Alvinegro recebe o Bragantino no mesmo dia e horário, no Moisés Lucarelli.

SÃO PAULO 1X2 PONTE PRETA

Campeonato Paulista – 11ª rodada

Data: 19/2/2025

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius (Erick, 16’/2ºT), Arboleda, A. Franco e Enzo Díaz (Wendell, 29’/2ºT); Bobadilla (Sabino, 16’/2ºT) e Pablo Maia; Lucas, Luciano (André Silva, 29’/2ºT) e Oscar; Carelli. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar)

PONTE PRETA: Diogo Silva; Sergio Raphael, Emerson e Danilo; Maguinho (Pacheco, 28’/2ºT), Indio, Lucas Cândido e Artur; Serginho (Luiz Felipe, 14’/2ºT); Jean Dias e Éverton Brito (Bruno Lopes, 28’/2ºT). Técnico: Alberto Valentim

Gols: Carelli, 44’/1ºT (1-0); Artur, 3’/2ºT (1-1); Éverton Brito, 14’/2ºT

Árbitro: Daiane Muniz

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartão amarelo: André Silva, Cédric (SAO); Danilo, Jean Dias, Emerson Santos, Gustavo Lopes (PON)

Cartão vermelho: –

