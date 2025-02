Grêmio sofre, mas elimina o São Raimundo nos pênaltis

Em noite de atuação ruim, o Grêmio escapou de uma eliminação histórica e eliminou o São Raimundo-RR, em Boa Vista. As equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal, com Kanté abrindo o placar para os mandantes. O Tricolor empatou nos acréscimos do segundo tempo, com Cristian Oliveira. Nos pênaltis, 4 a 1 para o Tricolor.

Agora, o Grêmio irá encarar o vencedor de Barcelona-BA x Athletic-MG, que medem forças na próxima terça-feira (25).

O Grêmio começou a partida com time titular. No entanto, o drama já começou ainda no primeiro tempo, com Aravena e João Pedro saindo por conta de lesões. O Tricolor também encontrou dificuldades diante de um gramado seco e de um São Raimundo forte na marcação.

Ainda assim, o Grêmio conseguiu construir algumas jogadas de perigo, principalmente com Braithwaite. A melhor delas, inclusive, veio aos 45, quando ele aproveitou bate e rebate na área e finalizou na trave. Um pouco antes, o São Raimundo levou perigo com Guilherme Gomes. O meia cruzou, mas a bola foi em direção ao gol, exigindo boa defesa de Tiago Volpi.

O Grêmio voltou do intervalo com Edenilson no lugar de Villasanti, deixando, portanto, o time mais ofensivo. Dessa forma, o Tricolor teve pelo menos três boas chances antes dos 15 minutos do segundo tempo, com Amuzu, Cristian Oliveira e Monsalve. No entanto, quem abriu o placar foi o São Raimundo: aos 20, Ygor enfiou na medida para Kanté. O atacante, que tinha acabado de entrar, invadiu a área e chutou na saída de Volpi.

Grêmio volta bem, mas sai atrás e busca o empate no fim

O Grêmio, então, foi ainda mais para cima do São Raimundo. Inicialmente, o Tricolor construía jogadas de forma organizada. Aos 34, Rodrigo Ely, por exemplo, cruzou na medida para Arezo, que cabeceou bem, mas viu Carlão fazer boa defesa. Cinco minutos mais tarde, João Lucas mandou na cabeça de Braithwaite, exigindo outra bela defesa do arqueiro do São Raimundo. O time da casa, inclusive, também teve seus momentos de perigo, sobretudo com Kanté.

Aos 47, com a eliminação encaminhada, o Grêmio mostrou porque é conhecido como imortal e chegou ao empate: Monsalve cobrou escanteio, Oliveira dominou no peito e marcou um belo gol com a “bomba” na perna esquerda. Três minutos mais tarde, Edenilson foi expulso. Após o apito final, Chiquinho Viana, técnico do São Raimundo também recebeu vermelho, por reclamar demais. Ele ficou na bronca após o árbitro Gustavo Ervino Bauermann (SC) encerrar o jogo antes de um escanteio para o seu time.

Volpi brilha na disputa de pênaltis

Braithwaite abriu o placar. Luan errou para o São Raimundo, chutando para foraç Jemerson abriu 2 a 0 para o Grêmio. Juninho descontou para os donos da casa. Arezo marcou 3 a 1. Klebinho perdeu, cobrando no meio do gol, facilitando a defesa de Volpi e, portanto, encaminhando a vaga do Tricolor. O goleiro, inclusive, apareceu novamente. Desta vez, ele bateu e confirmou a classificação do Grêmio.

Próximos compromissos

O Grêmio volta a campo agora para encarar o Juventude, no sábado (22), às 21h30, pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. No mesmo dia, o São Raimundo recebe o Naútico-RR pelo Campeonato Estadual, mas às 17h.

SÃO RAIMUNDO-RR x GRÊMIO

1ª fase da Copa do Brasil-2025 – jogo único

Local: Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR)

Data e horário: Quarta-feira, 19/02/2025, às 19h30 (de Brasília)

SÃO RAIMUNDO: Carlão; Luã Niger, Vera Cruz, Guigui e Klebinho; Guilherme Bazílio; Gerson Belão, Guilherme Gomes (Juninho, aos 19’/2ºT), Ygor (Jeff Silva, aos 42’/2ºT) e Marcos Felipe (Yan, aos 30’/2ºT) Railson (Kanté, aos 19’/2ºT) Técnico: Chiquinho Viana

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro (João Lucas, aos 36’/1ºT) Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti (Edenilson – intervalo) e Cristaldo; Cristian Oliveira, Aravena (Amuzu, aos 28’/1ºT e Arezo, aos 24’/2ºT) ) e Braithwaite Técnico: Gustavo Quinteros

Gols: Kanté, aos 20’/2ºT (1-0) e Cristian Oliveira, aos 47’/2ºT (1-1)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Não há nas duas primeiras fases da Copa do Brasil

Cartões Amarelos: Marcos Felipe (SRA); João Lucas (GRE)

Cartões Vermelhos: Edenilson, aos 50’/2ºT e Chiquinho Viana (SRA) após a partida

