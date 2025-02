Palmeiras pode ser eliminado no Paulista nesta rodada

O duelo do Palmeiras contra o Botafogo-SP nesta quinta-feira (20), pela penúltima rodada do Campeonato Paulista, ganhou tons ainda mais tensos. A vitória da Ponte Preta contra o São Paulo obriga o Verdão a vencer a Pantera. Caso contrário, o atual tricampeão do campeonato estará eliminado.

A vitória fez com que a Macaca alcançasse 22 pontos na tabela, abrindo cinco pontos do Palmeiras. O São Bernardo, atual líder do Grupo D, também possui 22 pontos e pode já garantir a sua classificação caso vença a Portuguesa, também nesta quinta.

Mesmo se conseguir evitar a eliminação, o Palmeiras ainda viveria uma situação delicada. Com 20 pontos, o Alviverde ainda ficaria a dois pontos da Ponte, precisando de uma vitória contra o Mirassol e uma combinação de resultados.

