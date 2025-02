Vitória sai atrás, mas vence o Fortaleza na Copa do Nordeste

O Vitória despachou o Fortaleza por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), em pleno Castelão, em duelo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Lucero abriu o placar no primeiro tempo no duelo de leões mas o Rubro-Negro, com ótimo segundo tempo, virou com Gustavo Mosquito e Baralhas.

Com o resultado, o Vitória chegou a 17 jogos seguidos sem derrota. De quebra, assumiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, com 10 pontos. Já o Fortaleza está em terceiro, com 6. Entre eles, encontra-se outro Leão, o Sport, com 9 pontos. O trio, aliás, disputará a Série A do Brasileirão em 2025.

O duelo de leões começou com os felinos adormecidos. Aos poucos, o Fortaleza foi tomando conta da partida. Aos 16, Mancuso exigiu grande defesa de Lucas Arcanjo em chute cruzado da entrada da área. Pouco depois, Breno Lopes quase fez um belo gol, mas Edu salvou em cima da linha. Aos 39, Zé Welison tocou para Lucero, que abriu o placar em um lindo chute de fora da área. O time baiano foi para o intervalo também lamentando a saída do atacante Fabrício, que precisou deixar o campo lesionado. Janderson, assim, o substituiu.

O Vitória voltou melhor do intervalo. Dessa forma, levou perigo com Janderson e Lucas Braga. Entretanto, quem empatou para o Leão de Salvador foi Gustavo Mosquito, que entrou no intervalo, desfazendo o esquema de três zagueiros. O atacante aproveitou erro de passe de Zé Welison, driblou Ávila e fez 1 a 1. O Vitória seguiu melhor e chegou à virada aos 35, agora com Baralhas de fora da área. O Fortaleza apertou na reta final e colocou uma bola na trave com Renato Kayser.

Próximos compromissos

O Fortaleza volta a campo agora apenas no sábado de Carnaval (dia 1/3), em partida de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O adversário, porém, ainda é desconhecido. Já pela Copa do Nordeste, o duelo agora será recebendo o Ferroviário no dia 5/3.

O Vitória, por sua vez, tem uma agenda mais movimentada. O Leão visita o Atlético-BA neste sábado (22), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Depois, visita o Maranhão na terça-feira (25), pela primeira fase da Copa do Brasil.

FORTALEZA X VITÓRIA

4ª Rodada da Copa do Nordeste de 2025

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: Quarta-feira, 19/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, David Luiz (Kuscevic, aos 19’/2ºT), Ávila e Bruno Pacheco; José Welison (Pochettino, aos 19’/2ºT) Pol Fernández e Calebe (Renato Kayser, aos 39’/2ºT); Marinho (Yago Pikachu, aos aos 31’/2ºT) Lucero e Breno Lopes (Moisés, aos 31’/2ºT) Técnico: Juan Pablo Vojvoda

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu (Gustavo Mosquito – Intervalo), Neri e Lucas Halter; Raul Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira, Matheuzinho e Jamerson (Hugo, aos 27’/2ºT) Fabrício (Janderson, aos 4’/1ºT e Carlinhos, aos 27’/2ºT )e Lucas Braga (Wellington Rato, aos 22’/2ºT) Técnico: Thiago Carpini

Gols: Lucero, aos 39’/1ºT (1-0); Gustavo Mosquito, aos 8’/2ºT (1-1) e Baralhas, aos 34’/2ºT (1-2)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

VAR: Paulo Silvio dos Santos (CE)

Cartões Amarelos: Bruno Pacheco e Yago Pikachu (FOR); Lucas Halter (VIT)

Cartões Vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.