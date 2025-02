Paquetá passa por exames e deve ser ausência na Seleção na próxima data de Eliminatórias

Lucas Paquetá passou por exames nesta quarta-feira (19) que diagnosticaram uma lesão leve no tornozelo, mas que deve tirá-lo de ação por até um mês. Assim, o meia deve ficar fora da lista de convocados pelo técnico Dorival Júnior para os jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, diante de Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, respectivamente.

O jogador sofreu uma entorse durante treino do West Ham na última terça, no Centro de Treinamento de Rush Green. Ele, que já havia sofrido uma lesão na virilha no fim de janeiro, foi retirado da atividade por precaução.