Carille atualiza situação de Paulinho, 14º em minutagem no Vasco em 2025

A temporada de 2024 foi de muita dificuldade para o volante Paulinho, do Vasco. E, em 2025, o clube demonstra cautela com sua utilização. Afinal, após levar dez meses para se recuperar de um rompimento no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, o jogador sentiu um desconforto muscular (já recuperado), atuando apenas 13 minutos nos últimos 270 possíveis.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o União-MT, na última terça (18), o técnico Fábio Carille explicou a não utilização do volante no jogo em questão, que valia pela Copa do Brasil. Após atuar 45 minutos contra o Fluminense, no dia 5, ele sentiu um desconforto na coxa, que o tirou da partida contra o Sampaio Corrêa, também pelo Carioca (no dia 10). Paulinho, então, só entrou aos 32′ do segundo tempo contra o Flamengo (dia 15) e foi reserva não utilizado contra o time mato-grossense.

Para Carille, a opção não foi técnica, porém. Ele admitiu uma “queda” por parte do jogador durante a pré-temporada, mas crê que ele ainda poderá ser titular.

“Não tem nada com opção técnica. O Paulinho, junto com Jair, está buscando uma melhor condição, eles vêm de cirurgias no joelho. É normal começar bem e depois cair na pré-temporada. É um jogador que eu gosto demais e daqui a pouco vai ter oportunidade e quem sabe até ser titular da equipe”, revelou.

Controle de minutagem no Vasco

Ao todo, Paulinho participou de 294 minutos na temporada – média de 49 minutos por partida (foram seis até o momento, sendo quatro como titular). É apenas o 14º em minutagem no elenco, mostrando que Carille e a fisiologia do Vasco, de fato, controlam a carga do jogador.

Apesar do pouco tempo em campo comparado a seus companheiros, já participou de três gols, sendo uma bola na rede (veja abaixo), uma assistência e uma pré-assistência. É, dentre os atletas que atuaram pelo menos cinco jogos, o segundo que menos leva tempo a participar de um gol (100 minutos) – atrás apenas de Payet, que leva 80.

“A gente está tendo cuidado, o Paulinho ficou fora de um jogo por ter sentido, o Jair também teve um problema no adutor. Temos que ter cuidado com esses jogadores para não ter problemas na temporada toda. Daqui a pouco tem Sul-Americana, Brasileiro e vamos precisar de todos”, explicou Carille.

