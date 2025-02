Reforços na área: entenda como Otávio e Everaldo podem ajudar o Fluminense

O Fluminense confirmou as contratações de mais duas peças para a temporada de 2025 e ainda mapeia o mercado para a possível chegada de um meia para auxiliar Paulo Henrique Ganso. Tratam-se do volante Otávio, que estava no Atlético-MG, e do centroavante Everaldo, que defendia as cores do Bahia. O primeiro assinou contrato até o fim de 2027, enquanto o segundo até o fim de 2026.

Dessa forma, o técnico Mano Menezes explicou as últimas coletivas de imprensa que o mercado está inflacionado e com valores exorbitantes, o que traz dificuldades para o clube de Laranjeiras. Com isso, o Tricolor tem procurado ser assertivo nas análises e traçado os perfis necessários para o elenco em suas contratações.

Everaldo traz recursos que o grupo não tinha até o momento. Força física e bola aérea para disputar com os defensores na área e atrair a marcação ao se movimentar, por ter 1,81m. Sendo assim, ele chega como substituto direto de Kauã Elias, que acertou sua ida para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia,

Isso porque Cano é um artilheiro de um toque só e exímio finalizador, porém não tem a característica de ser um cabeceador nato. O entendimento, porém, é que o novo atacante também pode ajudar com a bola no pé, fazendo o corredor em alguns momento por ter uma velocidade razoável. Afinal, em sua passagem pelo Esquadrão de Aço, ele fez 34 gols em 124 partidas pelo Bahia.

Marcação e experiência

Otávio, por sua vez, traz experiência ao meio de campo e não é só forte na marcação e nos desarmes. Ele também se movimenta bem para encontrar um companheiro bem posicionado na progressão ofensiva, com a bola no pé, sendo posicional. Características que podem ajudar Mano Menezes na montagem do setor, já que ele tem 30 anos.

Por outro lado, não tem a mesma intensidade que outros volantes do Fluminense como Hércules e Martinelli, entretanto pode ajudar pode contribuir para compor bem o grupo. O jogador tem qualidades por ser mais experiente e saber melhor os atalhos do campo, assim como pode ser um cão de guarda para liberar mais meias e pontas.

O Fluminense ainda conta com a chegada do uruguaio Joaquín Lavega, que foi contratado em janeiro, mas estava na disputa do Sul-Americano sub-20. Por fim, os comandados do técnico Mano Menezes medem forças com o Bangu, domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca.

