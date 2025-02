Lucas sai em defesa de Zubeldía: ‘Não é culpa do treinador, é culpa da gente’

O São Paulo tomou a virada e perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1, em pleno Morumbis, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O revés fez surgir ainda mais vaias e críticas do torcedor em direção ao técnico Luis Zubeldía. Contudo, a pós o embate, o meia-atacante Lucas Moura fez questão de sair em defesa do treinador.

Na visão do camisa 7, o mau desempenho do São Paulo passa pelos jogadores. Lucas descartou que as pendências financeiras estariam prejudicando o elenco e cobrou uma melhora para o Tricolor voltar a vencer.

“Não tem nada internamente, essas questões de salário serão resolvidas internamente, posso assegurar que não é isso que está interferindo. Nossos jogos foram muito abaixo, não estamos satisfeitos, o que apresentamos hoje não é nosso time, estamos insatisfeitos. Todos times passam por isso, temos de trabalhar mais, falar menos, correr atrás, sabemos da força que a gente tem”, disse Lucas

“Não é culpa do treinador, é culpa da gente. Não são erros táticos, são erros de qualidade nossa, no último passe, tomada de decisão, eu mesmo errei bastante hoje. A gente pode fazer muito melhor. A parte positiva é que estamos classificados. Se fizermos isso num mata-mata, será fatal. Não tem desespero, mas é ligar o sinal de alerta para a gente chegar bem na fase decisiva”, completou o jogador do São Paulo.

Com o resultado, o São Paulo ainda lidera o Grupo C com 16 pontos, mas com um a mais que o Novorizontino, que tem 15. Assim, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (23/02), para encarar o São Bernardo, às 18h30, fora de casa. No mesmo horário, o time de Novo Horizonte encara o Botafogo-SP podendo assumir a liderança da chave.

