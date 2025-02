Vasco negocia a contratação por empréstimo de Palacios, do Atlético-MG

Na ocasião, o clube mineiro desembolsou cerca de três milhões de dólares na época para contar com o colombiano. No entanto, recentemente, o Galo tentou envolver Palacios em um empréstimo ao Athletico-PR para contratar Tomás Cuello, mas não chegou a um acordo

Diante disso, o Atlético comprou os direitos econômicos do jogador argentino por cerca de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões) e seguiu com o ponta em seu elenco.

Por fim, o Vasco segue na busca por jogadores de velocidade, que atuem pelo lado do campo, assim como corre contra o tempo para qualificar o grupo. O clube acertou as contratações de Benjamin Garré, que estava no Krylia Sovetov, da Rússia, e Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal.

As conversas com o Alanyaspor pelo angolano Loide Augusto seguem a todo vapor. Inclusive, o atleta criticou abertamente o clube por fazer jogo duro e reiterou o desejo de atuar no futebol brasileiro.

