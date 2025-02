Racing de Avellaneda e do Botafogo começam, nesta quinta-feira (20), a disputa da Recopa Sul-Americana. O confronto reúne os atuais campeões da Sul-Americana e da Libertadores em 2024. O jogo de ida será na Argentina, no El Cilindro, em Avellaneda. Já a volta no Rio de Janeiro, na próxima semana, no estádio Nilton Santos, casa do Glorioso. Esta decisão terá super cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão às 20h, sob o comando de Aldo Luiz, que também estará na narração.

Aldo Luiz narra este Racing x Botafogo. Mas a Voz do Esporte ainda traz os comentários com João Miguel Lotufo e Junior Azevedo com as reportagens.

