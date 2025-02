Everaldo é regularizado e está apto a estrear pelo Fluminense no Carioca

O Fluminense anunciou a contratação do atacante Everaldo, que pertencia o Bahia. Nesse sentido, o jogador apareceu no BID da CBF e está apto para enfrentar o Bangu, no próximo domingo, em jogo que vale a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca.

Dessa forma, o atleta realizou exames e assinou contrato até dezembro de 2026. No CT Carlos Castilho, ele já participou das atividades e do batismo com o elenco tricolor.

Além disso, o jogador ficará com a camisa 9, que pertencia a Kauã Elias, destaque da campanha de recuperação na última edição do Brasileirão. O jovem assinou com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 17 milhões de euros fixos (R$ 101,87 milhões na cotação atual), além de mais 2 milhões de euros (R$ 11,99 milhões) em bônus.

O valor da negociação por Everaldo gira em torno de 700 mil euros (aproximadamente R$ 4,2 milhões), porém o Tricolor irá abater parte desse montante com o dinheiro que teria a receber do Bahia pela venda de Biel, que seriam 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões na cotação atual). Assim, irá desembolsar apenas cerca de R$ 1,2 milhão, parcelado entre 2025 e 2026.

Por fim, o jogador, de 33 anos, foi titular nas últimas duas temporadas. No entanto, perdeu espaço com a ascensão de Lucho Rodríguez e a chegada de William José. Os comandados do técnico Mano Menezes medem forças com o Bangu, às 19h (de Brasília), no domingo (23), pela última rodada da Taça Guanabara.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.