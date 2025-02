Portuguesa x São Bernardo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h05

Portuguesa e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h35 (de Brasília), pela 11ª rodada do Paulistão. Com 11 pontos e em último lugar no Grupo B, a Lusa pode, em caso de vitória, assumir o 2º lugar e entrar na zona de classificação às quartas. O São Bernardo, por sua vez, tem 22 pontos no Grupo D, na liderança. Caso vença, garante vaga nas quartas.

Este duelo conta com a cobertura mais do que especial da Voz do Esporte. A jornada começa bem antes, às 20h05, com um pré-jogo sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.