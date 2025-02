‘Aproveita que estou solteiro’: Rodrygo e Bruna Rotta indicam término em menos de 24h

O namoro de Rodrygo e Bruna Rotta parece ter sofrido uma reviravolta misteriosa de ontem para hoje e chegado ao fim. Depois de acompanhar a classificação do namorado à próxima fase da Champions, no Santiago Bernabéu, a influencer publicou um vídeo com trecho de uma música que trata sobre solteirice. Mas não para por aí, e internautas notaram que os dois também deixaram de se seguir.

Seguindo a cronologia dos fatos, Bruna postou um vídeo de “arrume-se comigo para assistir meu namorado jogar futebol” há 20 horas em seu feed. Duas horas depois, Rotta compartilhou outro conteúdo com foco em Rodrygo. Este, porém, com o jogador em atuação durante a vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, pelos playoffs da Champions.

Tudo parecia tranquilo até que internautas notaram, nesta quinta-feira, 20, a troca de unfollow entre os dois. Depois, por volta das 10h (de Brasília), o perfil daily de Bruna Rotta, só para os mais íntimos, publicou um vídeo em que ela indica que está sem aliança enquanto canta o trecho da música de Bad Bunny que diz: “aproveita que estou solteiro”.

Uma publicação compartilhada por Bruna Rotta (@brunarotta_)

Festa da classificação

Após a vitória maiúscula do Real Madrid, com direito a hat trick de Mbappé, o atacante recebeu amigos em casa para comemorar a classificação – Léo Picon e Paulo André estavam presentes. Bruna, por sua vez, curtiu a noite com as amigas e não deu indícios de que participou do encontro na mansão do jogador.

Rumores indicam que o vídeo publicado por Bruna nesta quinta-feira, 20, se refere ao encontro das meninas na noite de ontem.

Uma publicação compartilhada por Bruna Rotta (@dailyrottabru)

Rodrygo e Bruna nas redes sociais

Os dois viviam um relacionamento mais íntimo e discreto nas redes sociais, apesar de Bruna trabalhar com criação de conteúdos. O atacante, por exemplo, não tinha publicações associadas à amada em seu perfil.

É sabido apenas que Rotta mudou de país em meados de setembro do ano passado para acompanhá-lo em Madrid. O casal viveu junto por um período, mas a influencer arranjou um cantinho para morar sozinha recentemente. Um dos melhores amigos de Rodrygo chegou a ajudá-la no processo de mudança e decoração do espaço.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.