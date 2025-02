Grêmio formaliza proposta ao San Lorenzo por Jhohan Romaña

O Grêmio não se mostra satisfeito na janela de transferências e ainda se movimenta. Neste cenário, o clube gaúcho formalizou uma proposta por Jhohan Romaña ao San Lorenzo, da Argentina, que recusou a primeira investida, e o Imortal enviou uma nova. O El Ciclón indicou que não vai facilitar nas negociações, pois, a princípio, não deseja negociá-lo.

Até porque é um jogador valorizado e uma das principais peças da equipe. O Tricolor gaúcho vai examinar a situação para decidir se a insistência nas tratativas pelo zagueiro é válida. A diretoria e a comissão técnica entendem que ainda é necessária a contratação de mais um zagueiro para preencher todas as lacunas no seu elenco e finalizar sua participação no mercado.

O técnico Gustavo Quinteros foi o responsável pela indicação de Romaña, pois a sua análise é de que ele representa um defensor com características que podem fortalecer o elenco. Além disso, a conclusão do departamento de análise do clube é positiva e lhe classifica como uma possível opção estratégica para a zaga do Grêmio.

Grêmio faz nova investida por Jhohan Romaña

A primeira oferta do Imortal por Jhohan foi enviada antes de focar seus esforços em Wagner Leonardo. Entretanto, como o San Lorenzo rejeitou a investida, o clube gaúcho mudou seu foco e rapidamente teve êxito nas tratativas com o Vitória. O Grêmio entendia que havia uma necessidade de uma nova peça com condições de disputar o Estadual, principalmente já próximo do prazo final de inscrição de novos jogadores.

Romaña defende o San Lorenzo desde o começo do último ano e soma 53 partidas pelo clube argentino. Sua principal experiência foi pelo futebol paraguaio, onde atuou por Guarani e Olimpia. Ele ainda jogou pelo Austin FC, dos Estados Unidos, e iniciou sua carreira pelo Independiente Medellín, da Colômbia.

O Grêmio foi bastante ativo na primeira janela de transferências do ano, tanto que contratou nove jogadores. No caso, o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Wagner Leonardo, os laterais João Lucas, Lucas Esteves e Luan Cândido, os volantes Cuéllar e Camilo, e os atacantes Cristian Olivera e Amuzu.

