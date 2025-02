Santos anuncia a contratação de Deivid Washington

O Santos anunciou nesta quarta-feira (20/02), a contratação do atacante Deivid Washington. O jogador, que é formado nas categorias de base do clube, está emprestado ao Peixe pelo Chelsea até o final da atual temporada, com opção de compra. Ele chega para brigar por uma vaga em um setor estrelado e com grandes nomes.

O Santos havia acertado o retorno de Deivid Washington em janeiro. Entretanto, o jogador participou do Sul-Americano Sub-20, com a Seleção Brasileira e o Peixe precisou esperar o fim da competição. O atacante foi campeão do torneio e artilheiro do Brasil na disputa, com três gols.

Assim, ele viajou de imediato para o Brasil e chegou nesta quarta-feira (19/02). Ele se apresentou ao CT Rei Pelé, passou por exames médicos e assinou contrato com o Santos. Aos 19 anos e sem espaço no elenco principal do Chelsea, o atacante chega ao Peixe para recuperar o alto nível. Ele foi vendido por R$ 79 milhões em 2023. A princípio, a prioridade do clube inglês era um negócio para a Europa enquanto Deivid já afirmava que a prioridade era o retorno ao Alvinegro. No entanto, a vontade do garoto pesou.

Aliás, na primeira passagem pelo Alvinegro Praiano, Deivid Washintgon estreou na equipe profissional em 2023. Somou 16 partidas e dois gols marcados. Agora, o garoto vai atuar ao lado do meia-atacante Neymar Jr no retorno do craque ao clube. Ele também terá a concorrência de Tiquinho Soares e Luca Meirelles para ser o homem de referência. Ele também pode atuar pelas beiradas, mas o setor está ainda mais concorrido com Guilherme, Soteldo, Barreal e Gabriel Verón.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.