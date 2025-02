Filipe Luís deve fazer mudanças no Flamengo para jogo do Carioca

Mesmo com uma semana somente com treinos, o Flamengo deve poupar alguns titulares para a partida contra o Maricá, no sábado (22), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. O técnico Filipe Luís pode contar com retorno, porém ainda soma desfalques por conta de lesões neste início de temporada. O comandante, aliás, entende que a competição é uma preparação para a temporada e não quer “estourar” os jogadores.

Mesmo que por ser uma partida decisiva pelo troféu simbólico da Taça Guanabara, Filipe Luís acredita que a temporada é longa e que existe jogos mais importantes. A tendência, então, é que mexa em atletas considerados titulares.

A principal novidade no treino desta quinta-feira (20) foi o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que se recuperou de uma pancada no joelho no Fla-Flu. Assim, deve voltar ao time titular, já que Alex Sandro está com dores musculares. Ele, aliás, realizou trabalhos de fisioterapia na academia e no campo nesta quinta-feira.

Além dele, Michael e Juninho também são desfalques certos por conta de uma lesão muscular e edema na coxa, respectivamente. Com ausências deles, Everton Cebolinha, que marcou na vitória sobre o Vasco, tem grande chance de começar nos 11 iniciais.

No meio-campo, De la Cruz teve um corte no pé e não foi a campo, nesta quinta-feira. Contudo, tudo depende da cicratização para ficar à disposição para o jogo. Caso não apresente condições, o volante Evertton Araújo deve assumir o posto. No entanto, Filipe Luís vai definir o time titular 100% no treino desta sexta-feira.

Por fim, o Flamengo precisa de apenas uma vitória para sair com o título da Taça Guanabara. O Rubro-Negro, afinal, já está na semifinal do Carioca.

