Em apresentação no Fluminense, Otávio se coloca à disposição de Mano

Anunciado na última quarta (19), o volante Otávio foi, enfim, apresentado pelo Fluminense. Nesta quinta-feira (20), o jogador, que vestirá a camisa 94, concedeu sua primeira coletiva como atleta tricolor, em evento no CT Carlos Castilho. Ele, aliás, se colocou à disposição do técnico Mano Menezes, apesar de ainda não constar entre os inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O jogador de 30 anos celebrou o acerto, explicando os motivos de aceitar a proposta do Fluminense e deixar o Atlético-MG, que defendia há três temporadas. Hulk, craque do Galo, por exemplo, lamentou a saída do atleta.

“Muito grato a Deus, para resumir tudo o que acontece na minha vida. Antes mesmo de eu estar muito feliz aqui no Fluminense, antes mesmo de chegar o convite para o Atlético-MG, que eu vejo como uma benção, eu vivo por propósitos. Hulk, um amigo, irmão desde que eu pisei no Galo. A gente trabalhava junto, não só dentro do clube como fora. Fui muito feliz nos três anos que passei no Galo e tenho convicção de que vou ser muito feliz no Fluminense. Tudo o que acontece na minha vida, é Deus que vem me guiando”, disse.

LEIA MAIS: Reforços na área: entenda como Otávio e Everaldo podem ajudar o Fluminense

Posteriormente, o volante explicou o motivo de aceitar se mudar para o Rio de Janeiro, considerado um lugar perigoso por muitos. Além disso, revelou estar pronto para jogar.

“Eu tenho amigos em comum aqui no Rio de Janeiro, que falam muito bem. Muitas pessoas já colocam que é perigoso, mas as pessoas que moram aqui sempre falam muito bem. Já vim pronto para ajudar o clube da melhor maneira possível. Joguei no Maracanã muitas vezes como visitante, agora como mandante. E (estou) à disposição do treinador Mano Menezes, da comissão técnica para poder ajudar o clube e os companheiros. E conquistar o primeiro objetivo, que é se classificar para a próxima fase da competição”, revelou.

Mundial pesou na escolha pelo Fluminense

Otávio também revelou entender como “maravilhoso” o projeto apresentado pelo Fluminense. Para ele, isso, além da disputa do Mundial de Clubes, em junho, foi um dos motivos para aceitar a proposta tricolor.

“Além do que eu falei sobre propósito de Deus, não é todo dia que você recebe um convite de um grande clube como o Fluminense para você poder defender as cores. Claro que eu falei que estava muito adaptado e feliz no Galo, mas quando Deus abre as portas de um grande clube, você não pode não dar uma atenção, pensar com carinho. Um projeto maravilhoso, com ambições, tem Mundial para disputar. Tenho certeza que vou deixar marcado meu nome na história do Clube. De um grande clube do futebol brasileiro e Mundial. Estou motivado e preparado, não só com a passagem, mas com conquistas individuais e coletivas”, avaliou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.