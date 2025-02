Ex-presidente da Federação da Espanha é punido por beijo forçado em jogadora

O caso envolvendo Luis Rubiales, ex-presidente da Federação da Espanha de Futebol, e a meio-campista Jenni Hermoso foi julgado, nesta quinta-feira (20). Assim, o Tribunal Superior da Espanha, decidiu condenar o antigo dirigente pelo beijo sem consentimento a atleta após a final da Copa do Mundo Feminina em 2023. A Justiça instituiu como sentença o pagamento de uma multa de 10 mil euros (cerca de R$ 54 mil na cotação atual), mas sem a ordem de prisão. Com isso, houve a recusa da solicitação da promotoria que requisitou uma pena de 18 anos de detenção.

Rubiales ainda respondia pela acusação do crime de coerção, mas o Tribunal Superior da Espanha lhe absolveu da denúncia. Vale relembrar que o julgamento teve início em fevereiro, quando Jenni Hermoso afirmou em depoimento, que não se sentiu confortável, ou seja não houve consentimento no momento do beijo.

“Eles mancharam um dos dias mais felizes da minha vida. Recebo ameaças de morte, mensagens de todo o tipo, tive que sair de Madri”, relatou a jogadora durante audiência no Tribunal Nacional da Espanha.

O julgamento, aliás, analisou acusações contra mais três acusados, o ex-treinador da seleção feminina da Espanha, Jorge Vilda, e mais outros dois antigos empregados da Federação Espanhola, Rubén Rivera e Alberto Luque. O veredicto do Tribunal foi por absolver o trio.

Detalhes do julgamento na Espanha

Na última semana ao depor, Rubiales apontou que estava certo e o ato teve o consentimento da jogadora. Por outro lado, o ex-treinador Jorge Vilda também deixou o seu relato e confessou que tentou convencer Jenni a minimizar a atitude do ex-presidente.

Entretanto, o antigo comandante desmentiu que tenha fez uma exigência a atleta. O ex-mandatário da Federação Espanhola garantiuu que vai recorrer à punição na Justiça.

Vale relembrar que o crime ocorreu após a decisão da última edição da Copa do Mundo Feminina, em 2023. Na oportunidade, a Espanha venceu a Inglaterra e quando subiu ao pódio para receber a medalha, Jenni Hermoso sofreu a agressão sexual.

Relembre o caso

O episódio foi motivo de críticas e teve repercussão mundial negativa. Como uma forma de protesto pela atitude, as jogadoras comunicaram o afastamento da seleção espanhola feminina devido ao caso. As atletas indicaram que manteriam essa postura enquanto Rubiales permanecesse no cargo. Com as fortes pressões, inclusive do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, o até entã mandatário pediu demissão depois de algumas semanas. Outra punição, dessa vez escolhida pela Fifa foi pelo banimento do ex-presidente da Federação Espanhola do futebol.

