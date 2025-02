Oficial! Luxemburgo chega à Band para reeditar parceria com Galvão Bueno

Companheiros de Luxemburgo

Galvão Bueno terá outros nomes na bancada além de Vanderlei Luxemburgo. Casagrande, Mauro Naves e Paulo Roberto Falcão, também vão participar do programa. Eles eram companheiros de Galvão na antiga emissora, Globo.

Aliás, outro parceiro de Galvão foi sondado para participar do programa: Arnaldo Cezar Coelho. No entanto, por questões contratuais, ele não conseguiu liberação. Vale ressaltar que além de um contrato com a emissora, Arnaldo é dono da TV Rio Sul, afiliada da Globo no Sul do estado do Rio. Dessa forma, por conta do vínculo de afiliação, ele não pode participar ou ter ligações com outras emissoras, nem mesmo na Internet.