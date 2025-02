Filho de astro do rock é vítima em acidente grave durante jogo de futebol

O astro e vocalista da banda de rock “Rolling Stones”, Mick Jagger, e a sua namorada, Melanie Hamrick, tiveram momentos de aflição após o filho Deveraux Octavian Brasil ter sido vítima em um acidente grave. O herdeiro, de oito anos, machucou-se durante partida de futebol e precisou ser levado às pressas ao hospital.

De acordo com informações do jornal inglês “Mirror”, houve a necessidade de a criança colocar um gesso em uma das pernas e passar a andar com as muletas. Entretanto, não houve divulgação do diagnóstico do filho do astro do rock. Através de suas redes sociais, a mãe de Deveraux revelou a decepção com o episódio e que estava devastada com a situação de seu filho.

“Nada mais parece verdadeiro. Quando eles machucam, você machuca. Ele vai voltar a jogar futebol em pouco tempo!”, relatou a namorada de Mick Jagger.

Importante relembrar que a estrela do rock ainda tem mais sete filhos: Gabriel, Georgia May, Jade, James, Karis, Lizzie e Lucas. Mick criou uma relação negativa com o futebol, pois passou a ter a imagem de azarado. Afinal, nas ocasiões em que ele expôs sua torcida por times ou seleções em determinados confrontos, as equipes normalmente perdiam.

Barcelona estampou logo da banda de rock de Mick Jagger

O Barcelona utilizou um símbolo especial em suas camisa, por meio de uma iniciativa do seu principal patrocinador. O clube catalão colocou o logotipo dos Rolling Stones, a famosa banda britânica que existe desde 1962. Tal ação ocorreu no clássico com Real Madrid no dia 28 de outubro do ano passado, no Estádio Olímpico.

Mick Jagger, juntamente com Keith Richards e Ron Wood, posaram com camisetas nas cores azul e grená, exibindo o famoso logotipo da banda, uma boca com a língua de fora. Dessa maneira, o espaço onde normalmente aparece o logotipo do ‘Spotify’, que é o patrocinador principal do clube desde o ano passado, foi ocupado pelo logotipo dos Rolling Stones.

A escolha dos Rolling Stones para essa homenagem ocorreu, pois, a banda esteve prestes a lançar um álbum chamado “Hackney Diamonds”. Assim, o álbum foi histórico, já que foi a primeira vez que eles lançam músicas inéditas desde 2005.

