Dodi analisa desempenho do Grêmio e faz projeção para semifinais do Gauchão

Após o término da primeira fase, o Grêmio volta suas atenções para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Afinal, a equipe faz o jogo de ida neste sábado (22) contra o Juventude, às 21h30 (de Brasília), na Arena, na reedição da última final da competição.

Volante do Grêmio, Dodi falou sobre as partidas diante do Juve e destacou a busca por um bom resultado no primeiro jogo para o Tricolor chegar em vantagem para a volta no Alfredo Jaconi.

“Sabemos que serão dois jogos muito disputados contra um adversário qualificado, mas estamos preparados para essas partidas. Vamos usar nossa força na Arena para tentar construir uma margem para o segundo jogo. Temos que entrar em campo com muita concentração e entregar para seguirmos firmes na briga pelo título”, declarou.

O Grêmio classificou-se com tranquilidade no Grupo A do Gauchão. Líder da chave, o time somou 17 pontos de 24 possíveis e sofreu apenas uma derrota durante as oito rodadas.

“Fizemos uma boa campanha na primeira fase. Demos ritmo para o nosso elenco ao mesmo tempo em que conquistamos os resultados que precisávamos. Demos o nosso melhor em cada jogo e garantimos a classificação com uma boa vantagem para o segundo do grupo. Agora é manter o ritmo no mata-mata para alcançarmos nossos objetivos”, acrescentou Dodi.

