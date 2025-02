Flamengo pretende renovar contrato de Varela

O Flamengo agora segue em busca de renovações com jogadores com contratos até o fim de dezembro. Um deles é o lateral-direito Guilhermo Varela. Em conversa com o diretor de futebol José Boto, o técnico Filipe Luís pediu a extensão do vínculo do jogador. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

O técnico Filipe Luís considera Varela uma peça importante no elenco do Flamengo, além de enxergar um grande potencial no lateral direito. Porém, as conversas de renovação entre o Fla e os empresários do jogador ainda não iniciaram. Até então, o uruguaio tem vínculo válido com o Rubro-Negro até dezembro de 2025.

Nos últimos dois jogos do Flamengo, contra Vasco e Botafogo, Varela foi importante para a equipe. O uruguaio atuou improvisado na lateral esquerda por conta das ausências de Alex Sandro e Ayrton Lucas. Por esse motivo, inclusive, o jogador foi bastante elogiado pelo técnico Filipe Luís.

Além dele, o Flamengo também pretende estender vínculos de: Cleiton, Erick Pulgar e Matheus Cunha. Até então, o Rubro-Negro abriu conversas com os representantes do zagueiro para estender o vínculo, mas as partes ainda não chegaram em um acordo. Por fim, o chileno decidiu permanecer no clube carioca. Com isso, o Fla retornou a negociar com o volante.

