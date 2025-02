Ex-Bahia, Ryan destaca chegada ao futebol ucraniano e projeta estreia

O lateral Ryan, de 22 anos, está de casa nova. Revelado pelo Bahia e com passagem pelo CRB na última temporada, o atleta é o novo reforço do Chornomorets, clube que disputa a primeira divisão do futebol ucraniano.

Cria da base do Bahia e desde 2023 atuando na equipe profissional do Tricolor, Ryan chega ao Chernomorets para sua primeira experiência na Europa. Dessa maneira, o atleta falou sobre a felicidade de atuar pela equipe ucraniana e destacou também a adaptação ao país e ao clube.

“Estou muito feliz e empolgado com esta chance no futebol ucraniano. É um sonho para mim poder atuar na Europa e toda a adaptação tem sido muito boa por aqui. Os jogadores e a comissão técnica têm me dado todo o suporte, e espero evoluir cada vez mais para ajudar o clube em seus objetivos no decorrer da temporada”, disse Ryan.

Além disso, o lateral também comentou a ansiedade e expectativa por sua estreia pelo Chornomorets. Na próxima sexta-feira (21), a equipe volta a campo no retorno do Campeonato Ucraniano após a pausa de inverno, contra o Kolos Kovalivka.

“Tenho trabalhado e me dedicado muito para essa estreia, e é claro que vem aquela ansiedade de estar logo em campo. Será um confronto importante para nós, nesta volta do Campeonato Ucraniano, e espero poder ajudar a equipe a buscar um grande resultado neste retorno, em busca de subirmos na competição”, destacou o lateral.

Chornomorets e Kolos Kovalivka se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 10h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Ucraniano.

