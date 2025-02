Cuca, do Atlético, ganha reforço no ataque para a reta final do Campeonato Mineiro

O técnico do Atlético, Cuca, passa a contar com mais uma opção para o ataque na reta final do Campeonato Mineiro. No confronto contra o Tombense, neste sábado (22), às 19h (de Brasília), na Arena do Jacaré, pelas semifinais do torneio, o atacante Alisson estará de volta ao elenco.

O jovem jogador estava com a Seleção Brasileira Sub-20, participando do torneio Sul-Americano. Esta será, portanto, a primeira vez que ele estará disponível para o grupo alvinegro em 2025. Durante sua passagem pela Seleção, Alisson disputou oito partidas e marcou um gol.

Com a volta de Alisson, Cuca terá seis opções no ataque: Palacios, Cuello, Hulk, Rony, Deyverson e Alisson. Vale destacar que Júnior Santos segue afastado, tratando de uma lesão.

“Quero retornar logo para ajudar o Galo nos próximos desafios. O jogador sempre quer jogar. Mesmo comemorando aqui, já estou pensando na sequência da temporada no Atlético”, afirmou o jovem.

Além de Alisson, o Galo também terá o retorno do goleiro Robert, que estava com a Seleção Brasileira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.