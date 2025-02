Classe de árbitros na Espanha protesta contra afastamento de companheiro

A classe de árbitros dos mais diversos níveis profissionais na Espanha protestou contra o afastamento do juiz José Luis Munuera Montero. Deste modo, os companheiros prestaram apoio de forma unânime e esperam o seu retorno aos gramados em breve. Eles ainda ressaltaram que o grupo passa por um cenário alarmante e insustentável.

“Queremos enviar uma mensagem de incentivo, uma mensagem forte e inabalável ao nosso colega Luis Munuera Montero, que sabemos que está passando por um momento difícil, um momento em que os ataques contra ele e sua família vêm aumentando e queremos lhe mostrar nossa solidariedade, estar com ele e sua família, que sabem que esta é sua casa e todos os seus colegas o amam”, indicou o porta-voz da classe, Sánchez Martínez.

A comunidade realizou um encontro em Madri, na última quarta-feira (19), quando enviaram uma mensagem de apoio e união a José Luis Munuera Montero. Os árbitros também frisaram que vão priorizar a sequência do desenvolvimento do seu trabalho nas melhores condições possíveis.

“Diante de um clima de ódio e violência generalizados contra nossa comunidade, nós, árbitros, queremos mostrar que estamos mais unidos e mais fortes do que nunca para desenvolver nosso trabalho profissional, ainda que esteja se tornando cada vez mais difícil fazê-lo normalmente em todos os campos na Espanha”, detalharam no comunicado.

Reclamação de condições adversas por parte dos árbitros na Espanha

Os juízes de futebol também acreditam que não seria possível exercer a sua função sem o suporte e a supervisão profissional do Comitê Técnico de Árbitros da Federação da Espanha de Futebol. A classe ainda argumenta que estas lideranças também são vítimas deste mesmo cenário asfixiante.

O porta-voz da comunidade de árbitros ainda atentou que o cenário atual é muito difícil, já com os limites sendo ultrapassados. Portanto que linhas jamais vistas estão sendo cruzadas.

Caso polêmico e denúncias contra juiz da partida entre Real Madrid e Osasuna

O árbitro José Luis Munuera Montero, que teve atuação polêmica recente na Espanha, foi afastado dos gramados por tempo indeterminado. Isso porque decisões controversas na partida entre Real Madrid e Osasuna pelo Campeonato Espanhol o colocaram sob os holofotes. Com a repercussão, ele passou a ser alvo de acusações por promover conflito de interesses. Desta forma, a Real Federação Espanhola de Futebol e o Comitê Técnico de Árbitros preferiram afastá-lo até o fim das investigações como uma postura preventiva.

Assim, todos os indícios foram enviados ao departamento jurídico e ao departamento de conformidade da Cidade do Futebol. Apesar disso, a alegação é que representa somente uma formalidade e não uma acusação.

As denúncias se apoiam na possível conexão de José Luis Munuera Montero com a empresa “Talentus Sport”. Afinal, ele supostamente seria o proprietário da companhia, que tem relações profissionais com a La Liga, a Uefa, a Federação Espanhola e clubes como Manchester City, Aston Villa e PSG.

José Luis Munuera ganhou notoriedade no empate entre Real Madrid e Osasuna, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, no último sábado (15). Na oportunidade, ele apresentou o cartão vermelho ao meio-campista Jude Bellingham, de maneira questionável, aos 39 minutos do primeiro tempo. A partir disso, ele passou a sofrer ataques e ameaças em suas redes sociais. O árbitro entendeu que o camisa 5 teria o insultado ao reclamar de uma decisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.