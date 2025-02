Técnico do Liverpool critica comportamento de Núñez após chance perdida

O Liverpool empatou por 2 a 2 com o Aston Villa, na última quarta-feira (19), em Birmingham, em um jogo marcado por um erro incrível de Darwin Núñez. Aos 23 minutos do segundo tempo, quando os Reds pressionavam em busca da virada, o uruguaio de 25 anos desperdiçou uma chance clara com o gol aberto. Apesar do erro, o técnico Arne Slot não se incomodou com a finalização errada, mas sim com a postura de Núñez nos minutos seguintes.

O treinador criticou a queda de rendimento do atacante após a jogada, especialmente em uma dividida com o goleiro Dibu Martínez, aos 28 minutos.

“Posso aceitar cada erro, especialmente de um jogador que já marcou gols importantes para nós. Preferiria que ele tivesse feito, mas faz parte do jogo. O que me incomodou foi seu comportamento depois. Ele ficou preso àquele lance e não era mais o Darwin de sempre, que trabalha duro pelo time. Talvez nunca saibamos, mas pode ter sido por isso que ele chegou um segundo atrasado na dividida com Martínez.” disse Slot.

O treinador afirmou que terá uma conversa particular com Núñez e reforçou que frustrações fazem parte da vida de um atacante, mas que desistir não pode ser uma opção.

“Vou dizer a ele: ‘Você pode perder uma chance, mas não pode perder o ritmo de trabalho’. Um atacante sempre terá momentos assim, faz parte do jogo. Mas o que não pode acontecer é diminuir a intensidade.” completou o comandante.

Veja o momento da entrevista de Arne Slot, técnico do Liverpool:

Muito criticado pela torcida e outras figuras ligadas ao futebol inglês, Núñez usou as redes sociais para se defender.

“Não era o melhor há três semanas e não sou o pior agora. Se caio, levanto-me. Nunca vão me ver desistir. Vou dar tudo de mim até o último dia que estiver aqui no Liverpool. Resiliência!” escreveu o uruguaio na rede social ‘X’.

Com o empate, o Liverpool perdeu a chance de ampliar sua vantagem na liderança da Premier League. Ainda assim, segue no topo, com oito pontos a mais que o Arsenal, que tem um jogo a menos. Na próxima rodada, os Reds enfrentam o Manchester City fora de casa, no domingo (23), às 16h30 (de Brasília).

