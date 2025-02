Mundial de Clubes tem mais um patrocinador, mas premiação é mistério

A Fifa fechou, nesta quinta-feira (20), com mais um patrocinador para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. A Cola Cola se junta a Michelob Ultra, Hisense e Bank of America como apoiadores da competição que será em junho nos Estados Unidos. No entanto, a entidade que organiza o evento ainda não divulgou os valores das premiações.

No entanto, a Fifa prometeu aos clubes distribuir tudo o que arrecadar com o torneio e pagando os custos de realização com esses patrocínios. A entidade ainda negocia com mais parceiros e não divulgou qual será a cota. A ideia é ter um valor fixo pela participação na competição, além de uma cota conforme forem avançando de fase, como acontece na Libertadores e Sul-Americana.

Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os representantes brasileiros e ainda não foram informados sobre quanto vão ganhar. Além disso, a Fifa quer distribuir parte da verba do Mundial até mesmo para clubes que não participarem da competição. Isto é para incentizar e melhorar as condições. Porém, ainda não está nada definido.

O Mundial terá oito grupos de quatro times cada e 63 partidas até a descoberta do campeão. River Plate e Boca Juniors são os outros participantes sul-americanos, enquanto Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique PSG, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Porto são alguns dos representantes europeus.

