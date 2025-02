São Paulo deixa folga de lado e se reapresenta após derrota pelo Paulista

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (20), após a derrota para a Ponte Preta, e deu início à preparação para o jogo contra o São Bernardo. A comissão técnica optou por voltar aos trabalhos mesmo com opção de folga. Titular absoluto do meio-campo ao lado de Pablo Maia, Alisson permaneceu ausente das atividades.

Os atletas com maior minutagem na parte da partida anterior cumpriram um cronograma de recuperação, com trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda. Os demais foram ao gramado e treinaram com bola sob orientações do técnico Luis Zubeldía e comissão.

Preservado, Alisson não participou destes exercícios. Recuperado de uma fratura no tornozelo em 2024, o volante tem sido poupado depois de atuar em três jogos consecutivos nesta temporada. O meio-campista deve retornar apenas nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino.

Por outro lado, o zagueiro Ruan, o meia Rodriguinho e o atacante Ferreira seguem em recuperação, com exercícios no gramado sob a orientação da fisioterapia. Além deles, o goleiro Young e o volante Luiz Gustavo também se dedicaram aos tratamento de suas lesões.

Próximo jogo do São Paulo

Já classificado, o São Paulo, afinal, chega à última rodada com 16 pontos, enquanto a equipe de Novo Horizonte tem 15. O elenco, aliás, ainda terá dois dias de treino em preparação para o confronto com o São Bernardo, às 18h30, no domingo (23), no estádio Primeiro de Maio.

