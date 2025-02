Bellingham elege Rodrygo como jogador mais talentoso do Real Madrid: ‘Muito subestimado’

Jude Bellingham foi um dos destaques na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Manchester City, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions, no Santiago Bernabéu. Após a partida, em entrevista à ‘CBS’, o meia inglês conversou com Thierry Henry e falou sobre Rodrygo, a quem considera o jogador mais talentoso e habilidoso do atual elenco merengue.

“Você pode falar sobre o Rodrygo? Ninguém fala dele. Ele é incrível, tem uma habilidade impressionante… E faz tudo pela equipe”, questionou Henry, ex-jogador de Arsenal, Barcelona e Juventus.

Bellingham, então, respondeu.

“Rodrygo é muito subestimado. Para mim, ele é o jogador mais talentoso e habilidoso do time. As coisas que ele faz com a bola são incríveis. Às vezes, eu me pego pensando: ‘Como ele faz isso?’ Meus tornozelos ficariam torcidos”, explicou Bellingham.

“Rodrygo é o que mais se sacrifica pela equipe e nunca reclama, ele simplesmente faz”, acrescentou.

O ataque do Real Madrid, formado por Rodrygo, Vini Jr, Mbappé e Bellingham, tem ganhado o apelido de “quarteto fantástico” na Espanha.

Além disso, Rodrygo também comentou sobre o entrosamento da linha ofensiva do Real Madrid após a vitória sobre o Manchester City.

“Não usamos esse nome (quarteto fantástico), mas gostamos. Estamos jogando muito bem, nos entendendo cada vez melhor, e com a qualidade que temos, mais o sacrifício que o treinador sempre nos pede, sabemos que vai sempre dar certo”, disse o brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.