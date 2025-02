Flamengo também quer renovar com zagueiro Cleiton

Assim como Varela, o Flamengo também tem o desejo de estender o vínculo do zagueiro Cleiton, cujo contrato termina em dezembro deste ano. O clube já informou ao staff do atleta o desejo de renovar o contrato com o defensor de 21 anos. No entanto, as negociações ainda não iniciaram. A informação é do “ge”.

Cleiton não deve dificultar para se chegar a um denominador comum e, além disso, tem o desejo de permanecer no Flamengo. A expectativa é que as tratativas iniciem no próximo mês.

Cleiton está no profissional do Flamengo desde o ano passado. Ele soma cinco jogos nesta temporada. Contudo, o jogador sofreu punição com quatro jogos de suspensão por causa da confusão no clássico contra o Botafogo, em que ele acertou um soco no rosto de Barboza.

Cleiton foi relacionado para um jogo do profissional pela primeira vez em 2021 e, no ano seguinte, fez sua estreia. O jovem se destacou na base e virou titular absoluto no seu primeiro ano no sub-20.

Além dele, o Flamengo também pretende estender vínculos de: Varela, Erick Pulgar e Matheus Cunha. Até então, o Rubro-Negro abriu conversas com os representantes do zagueiro para estender o vínculo, mas as partes ainda não chegaram em um acordo. Por fim, o chileno decidiu permanecer no clube carioca. Com isso, o Fla retornou a negociar com o volante.

