Renato Gaúcho comenta sobre não acerto com o Cruzeiro: ‘Motivo que não quero entrar’

Após a saída de Fernando Diniz do Cruzeiro, a diretoria da Raposa procurou um novo treinador, e o primeiro nome considerado foi o de Renato Gaúcho. No entanto, o acerto não se concretizou, e o ex-treinador do Grêmio comentou sobre o assunto.

Renato Gaúcho reconheceu que as conversas avançaram e se intensificaram, mas, no fim, não foi possível chegar a um acordo, e as negociações foram encerradas.

“Não chegamos a um denominador comum. Conversei com o presidente, conversei com eles. Sim, (considerei assumir), mas por um motivo que não quero discutir”, afirmou Renato Gaúcho ao Charla Podcast.

Sem o acerto, o Cruzeiro seguiu em busca de outras opções no mercado, até finalmente contratar o português Leonardo Jardim, que atualmente comanda a Raposa.

