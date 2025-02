Onde assistir ao sorteio das oitavas da Champions 2024/25

Com o fim da inédita fase dos playoffs da Champions 2024/25, a Uefa vai sortear, nesta sexta-feira (21), os duelos entre as 16 equipes que seguem vivas na principal competição de clubes do planeta. A cerimônia acontece na sede da entidade, em Nyon, na Suíça, e terá início às 8h (de Brasília). Além disso, a Uefa também vai definir os confrontos das oitavas de final da Liga Europa e da Liga Conferência.

Onde assistir ao sorteio da Champions 2024/25

O sorteio terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

Os oito primeiros times da fase de liga da Champions confirmaram a classificação direta para as oitavas de final; São os casos de Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Enquanto PSG, Club Brugge, Real Madrid, PSV, Feyenoord, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Benfica confirmaram a vaga por meio dos playoffs.

Os confrontos das oitavas de final serão disputados em jogos de ida e volta. As equipes que confirmaram a classificação direta decidem em casa.

No sorteio das oitavas de final, as oito equipes classificadas diretamente para essa fase já estão divididas em pares. Os times com melhor campanha enfrentam aqueles com pior desempenho.

Por fim, os jogos ocorrerão nos dias 4, 5, 11 e 12 de março de 2025.

