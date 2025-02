Com homenagem a Adílio, Bloco Fla Master sairá pelas ruas do Rio neste sábado

O Bloco Fla Master, que reúne ex-atletas e ídolos que marcaram a história Flamengo, sairá pelas ruas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado (22), a partir das 14h (de Brasília). A concentração será em frente ao Quiosque do Lelê, na Avenida Lúcio Costa.

A festa homenageará Adílio, ex-jogador e ídolo rubro-negro, que faleceu em agosto de 2024, aos 68 anos. Com as conquistas marcantes da Libertadores e do Mundial em 1981, entre outras, foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do clube.

O encontro terá a presença de ex-jogadores do Time da Gávea, inclusive, Andrade é um dos que já estão confirmados na festa. Alex Ribeiro, da charanga do Flamengo, também é presença confirmada.

Bloco Fla Master 2025

Data: sábado, 22/02/25

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Av. Lúcio Costa, em frente ao número 3604, no Quiosque do Lelê – Barra da Tijuca

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.