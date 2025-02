Guardiola admite ‘fim de ciclo’ no Manchester City

Sob o comando de Guardiola, o Manchester City voltou a perder para o Real Madrid na última quarta-feira (19), pelos playoffs da Champions League. Portanto, foi eliminado da competição pelo placar agregado de 6 a 3. Após a partida, o técnico falou sobre a sensação de “fim de ciclo”.

“Um pouco sim (fim de ciclo). As coisas não são eternas, nem tudo dura para sempre. Ganhamos seis títulos da Premier League em sete anos, e na Champions chegamos às quartas, semifinais e final em todos os anos”, disse Guardiola.

Acostumado com tantas vitórias e títulos no comando do clube inglês, Pep e seu time não vivem um bom momento. Afinal, a derrota para a equipe espanhola foi a 13ª na temporada, ou seja, maior número desde que o técnico chegou ao City.

“Temos tempo para pensar nisso (reconstrução). É fácil cair e, agora, ter esse tipo de conclusão. A derrota em casa foi dura de digerir, e esta foi parecida. Com o tempo, todos aceitaremos as coisas tal como são. Clube e elenco. Mas ainda temos 40 jogos pela frente. Nada é para sempre. Fomos extraordinariamente extraordinários, mas agora não mais”, concluiu.

Em quarto lugar na Premier League, com 44 pontos, o Manchester City volta a campo no próximo domingo (23), contra o líder isolado Liverpool, que já somou 61 e tem apenas uma derrota na competição. O clássico está marcado para acontecer às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium.

