Sindicato dos jogadores franceses se posicionam em disputa judicial entre Mbappé e PSG

Kylian Mbappé recebeu apoio da Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), entidade que representa jogadores profissionais na França, na disputa judicial contra o Paris Saint-Germain. A organização manifestou respaldo à ação do astro do Real Madrid através de um comunicado emitido na última quinta-feira, 20.

O atacante do Real Madrid acionou a justiça pelo pagamento de 55 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões) que não teriam sido quitados pelo PSG. O valor se refere a salários e bônus do atleta durante sua passagem de seis anos no futebol francês, entre 2018 e 2024. Mbappé também exige penalização ao clube pelos débitos.

O Sindicato classificou as rejeições da Liga Francesa de Futebol (LFP) e da Federação Francesa de Futebol aos recursos apresentados por Kylian como “prejudiciais aos atletas que atuam e têm contratos em vigor no país”. A comissão de apelações da FFF (citada acima) decidiu não se manifestar sobre o pedido do atacante e deixou de sancionar ou condenar o PSG. Sendo assim, a disputa seguirá aos tribunais civis para uma solução definitiva.

“Esse retrocesso significativo por parte da LFP. A atitude junto com a recente decisão da FFF de não tomar nenhuma medida, agora permite ao clube parisiense aguardar a decisão dos tribunais civis em favor do jogador. É evidente. Trata-se de uma certeza, isso está escrito, está assinado”, informou a associação.

Kylian Mbappé x PSG

O clube parisiense levou a questão ao tribunal da capital francesa a fim de reverter decisões favoráveis ao atleta em duas instâncias da LFP, em novembro. O PSG havia perdido a primeira instância tomada pela Comissão Partidária da Liga Francesa de Futebol em outubro de 2024, mas recorreu.

No dia 11 de dezembro, a comissão disciplinar da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) concluiu pela inadmissibilidade da reclamação do atacante do Real Madrid. Posteriormente, na data de 30 de janeiro, a comissão da FFF se reuniu novamente, dessa vez sem a presença das partes, e manteve a decisão sobre o recurso.