Dupla do Botafogo critica planejamento do clube: ‘Difícil dar certo’

Sócio majoritário do Botafogo, John Textor deixou o time alvinegro às traças e sem treinador durante mais de 50 dias. A falta de planejamento do magnata norte-americano já começa a incomodar o elenco. Sem comando desde dezembro, quando Artur Jorge deixou o Mais Tradicional para trabalhar no Qatar, os jogadores, agora, passaram a se manifestar sobre o assunto. Nesta quinta-feira (21), no Cilindro de Avellaneda, depois da derrota para o Racing por 2 a 0, pelo jogo de ida da Recopa, o zagueiro Barbosa e o atacante Savarino falaram algumas verdades.

“Difícil as coisas derem certo neste jeito. Atrapalha, sim. O treinador de hoje (Cláudio Caçapa) só realizou três atividades. É interino. Não sabemos se vai ficar até o fim do ano. Os jogadores também mudaram. Saíram 16 atletas. Aos poucos, os reforços chegam. Muitos ainda não podem jogar, leva tempo. Alguns voltam de fora, precisam de adaptar ao futebol brasileiro. Acho que o tempo é curto”, colocou Barboza, ainda em Avellaneda.

Savarino, por sua vez, admite que está chateado com o momento do Botafogo. Afinal, o venezuelano, um dos grandes destaques em 2024, não conseguiu performar de forma adequada diante da bagunça nestes dois primeiros meses de 2025.

“Incomoda, seguramente não só individualmente, mas pelo grupo também. A gente precisa, mas não tem nada a fazer, tem que aguardar que o treinador chegue e agora temos um treinador interino, e esperamos que as coisas melhorem no próximo jogo”, lamentou o atacante do Botafogo e da Vinha Tinto.

Cadê o homem, Botafogo?

Desde a saída de Artur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Mais Tradicional, Textor só vem recebendo negativas de treinadores. André Jardine, Rafael Benítez, Tata Martino, Paulo Fonseca, Tite e Vasco Matos são alguns exemplos de negociações que não foram à frente. O italiano Roberto Mancini é a bola da vez.

Enquanto não encontra treinador, Textor pode ver o Botafogo perder mais um título. Depois de cair para o Flamengo, de forma vexatória, na Supercopa do Brasil, o Glorioso precisa vencer o Racing por três gols de diferença, no Nilton Santos, na quinta-feira (27), para levar a taça. Mas o norte-americano já informou que só o Brasileirão, Libertadores e Mundial interessam para ele.

