Vem casamento ai? Neymar e Bruna Biancardi se preparam para oficializar a união

Neymar e Bruna Biancardi podem oficializar a união ainda em 2025. O fotógrafo Dan, que está sempre acompanhando Ney e a sua família, revelou sobre a possibilidade de um casamento do casal ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram.

“Ontem eu ouvi uma pessoa falando que esse ano eles pretendem oficializar. Atenção, isso não é uma informação concreta. É uma especulação”, escreveu o fotógrafo.

Além disso, Dan também comentou como é a Bruna Biancardi na intimidade e também sobre a Mavie, a primeira filha do casal.

“Bruna é muito educada, carismática e atenciosa com todos. Merecedora de todo sucesso e reconhecimento. Já Mavie conquista a todos com o jeitinho espontâneo dela”, disse.

Vale ressaltar, portanto, que Bruna Biancardi e Neymar estão juntos, entre idas e vindas, desde 2022. Após o último término, eles retornaram em julho do ano passado e no fim do ano, anunciaram uma nova gravidez.

Segunda gravidez

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez no final do ano passado. O casal fez um chá-revelação com amigos e família no dia 25 de dezembro, e descobriram que vão ser pais de mais uma menina, que se chamará Mel.

O jogador, portanto, já tem três filhos. Davi Luca, com 13 anos, com Carol Dantas, Mavie, de 1 ano, do atual relacionamento com Bruna Biancardi, e Helena, de 5 meses, com a modelo Amanda Kimberlly.

Nova mansão de Bruna e Neymar

Bruna Biancardi e Neymar retornaram ao Brasil no último dia de janeiro, marcando a volta do craque ao Santos, seu clube de origem. Assim, a mudança oficial para a nova residência aconteceu no dia 10 de fevereiro, e o momento foi compartilhado nas redes sociais.

A nova residência da família, portanto, está situada no Morro de Santa Terezinha, em Santos. O imóvel conta, além da deslumbrante vista para o mar, com uma piscina de borda infinita, jardim e outros luxos. A informação sobre a localização é do jornal “Extra”.

