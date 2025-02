Liga Conferência: Veja os duelos das oitavas de final

A Uefa sorteou nesta sexta-feira (21/02), em Nyon, na Suíça, os confrontos das oitavas de final da Liga Conferência. Os embates da próxima fase de mata-mata da competição, vai reunir as equipes já classificadas com os times que vieram dos playoffs. Além disso, também decidiu o chaveamento até a decisão.

Na Liga Conferência, oito times já estavam classificados: Chelsea, Vitória de Guimarães, Fiorentina, Rapid Viena, Djugarden, Lugano, Legia Varsóvia e Cercle Brugge. Contudo, após a fase de playoffs, Betis, Celje, Borac Banja Luka, Molde, Jagiellonia, Panathinaikos, Pafos e Copenhagen também se classificaram.

A grande decisão do torneio será em maio, na casa do bicampeão polonês Slask Wroclaw. Os finalistas se enfrentarão no Estádio Wrocław, na Breslávia. Aliás, vale destacar que o campeão também garante uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Além disso, as partidas acontecerão em 6 e 13 de março e definiram quem vai para as quartas de final. Os times que se classificaram via playoff farão o primeiro jogo das oitavas de final em casa e decidirão fora.

Entre os embates em destaque, inclusive, vale ressaltar o grande favorito Chelsea, que vai encarar o Copenhagen. Além disso, o Real Bétis, da Espanha, encara o Vitória de Guimarães, de Portugal.

Os duelos das oitavas de final da Liga Conferência

Betis x Vitória de Guimarães

Celje x Lugano

Borac Banja Luka x Rapid Viena

Molde x Legia Varsóvia

Jagiellonia x Cercle Brugge

Panathinaikos x Fiorentina

Pafos x Djugarden

Copenhagen x Chelsea

Os embates nas quartas de final

Betis x Vitória de Guimarães enfrenta o vencedor de Jagiellonia x Cercle Brugge

Celje x Lugano enfrenta o vencedor de Panathinaikos x Fiorentina

Copenhagen x Chelsea enfrenta o vencedor de Molde x Legia Varsóvia

Pafos x Djugarden enfrenta o vencedor de Borac Banja Luka x Rapid Viena

