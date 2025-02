Jogadores do São Paulo fazem reunião para corrigir rota no Paulistão

“Está ficando feio. Tenho vergonha do que aconteceu aqui”, disse Calleri, após a derrota do São Paulo para a Ponte Preta no Paulistão.

O revés no Morumbis na última rodada do Estadual foi muito sentida pelos jogadores do São Paulo. Afinal, foi a quinta partida seguida da equipe sem vitórias. Assim, aumentou ainda mais a pressão não só na equipe, mas no técnico Luis Zubeldía, que vem recebendo muitas críticas dos torcedores.

Ainda no vestiário do Morumbis, os jogadores tiveram uma conversa franca em busca de uma reação. Contudo, na reapresentação da equipe nesta quinta-feira (20/02), os atletas se reuniram novamente para tentar aparar as arestas do momento ruim. Sem a presença de outras pessoas, o elenco teve um papo mais sério, tentando encontrar motivos pela queda de rendimento.

Existe um consenso dentro do clube que a postura precisa mudar para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor sabe que as desatenções precisam acabar no mata-mata, já que uma desatenção pode resultar na eliminação da equipe na competição.

O momento ruim do São Paulo

Com quatro vitórias em 11 rodadas de Estadual, Zubeldía vive seu momento de maior pressão no cargo. Mais do que no final de 2024, quando a equipe caiu de rendimento na reta final do Brasileiro e sua continuidade ficou em xeque. O começo de 2025 foi bom. O desempenho deu gordura para o São Paulo na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, mas as cinco partidas sem vitórias pesaram.

Os jogadores já afirmaram, mais de uma vez, que os problemas financeiros não vem atrapalhando o desempenho neste momento. A diretoria atrasou o pagamento de luvas, direitos de imagem e premiação do Brasileirão. Após o duelo contra a Ponte, Lucas Moura e Calleri disseram que este assunto não vem afetando a equipe e que realmente está havendo uma desatenção.

Assim, com uma pressão muito cedo na temporada, o São Paulo volta à campo neste domingo (23/02), para encarar o São Bernardo, às 18h30, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. O Tricolor precisa vencer para garantir a primeira colocação do Grupo C. Caso tropece, precisa de um empate ou uma derrota do Novorizontino contra o Botafogo-SP.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.