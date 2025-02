Thiago Silva segue como dúvida para jogo decisivo do Fluminense no Carioca

O Fluminense teve uma rodada quase perfeita e voltou a ter muitas chances de garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, em uma briga direta com Vasco e Madureira. No entanto, o técnico Mano Menezes pode ter mais uma vez um desfalque importante no sistema defensivo, diante do Bangu. Trata-se de Thiago Silva, que sente dores no tendão calcâneo do pé esquerdo e é dúvida.

Dessa forma, a tendência é que o defensor fique de fora do confronto com o Alvirrubro, que acontece neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.

Afinal, a comissão técnica quer ter o jogador 100% para a sequência da temporada para não repetir os problemas da última temporada. Em 2024, ele sentiu dores no pé esquerdo e atuou no sacrifício, ficando mais tempo longe dos gramados.





Vale lembrar que o Monstro deixou o Fla-Flu no dia 8 de fevereiro, no Maracanã. O confronto será pelo Campeonato Carioca, com dores no pé esquerdo. No intervalo daquela partida, deixou o gramado para a entrada de Freytes e apareceu mancando.

Por fim, o Fluminense terá que vencer o Bangu e torcer por um tropeço do Cruz-Maltino, que encara o Botafogo ou do Tricolor Suburbano, que enfrenta o Nova Iguaçu. No entanto, como tem o mesmo saldo de gols do arquirrival, caso vença por uma margem maior, irá carimbar a vaga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.