Astro do WWE reitera desejo de encarar Messi em luta de boxe para resolver briga judicial

Lionel Messi nos ringues? É isso que o influenciador digital, empresário e youtuber Logan Paul espera, por conta de uma desavença comercial. Aliás, ele já lutou contra o Floyd Mayweather Jr.

Após o craque argentino lançar sua marca de bebidas isotônicas, a Más+, Logal se incomodou, uma vez que considerou que Messi se apropriou da identidade visual da PRIME, empresa que o norte-americano colocou no mercado dois anos antes, sobre o mesmo segmento.

Dessa forma, eles levaram essa questão para a Justiça. A PRIME, portanto, processou a empresa ligada a Messi por plágio no design da embalagem em outubro do ano passado. Por outro lado, a empresa do jogador também entrou com uma ação contra o concorrente.

No entanto, na semana passada, o influencer publicou uma mensagem nas redes sociais para Messi, o chamando para resolver as questões em uma luta de boxe.

“Irmão, você nos copiou. Todo mundo viu o que você fez. Copiou e depois nos processou. Isso é justiça? Brincadeiras à parte, aceitou abandonar essa disputa jurídica se tivermos um Logan Paul x Messi em 2025. Te vejo no ringue, irmão”, desafiou.

Até o momento, portanto, Logan não tem respostas de Messi, que não se pronunciou sobre o desafio.

Marca de Messi patrocina Inter Miami

A marca de bebidas isotônicas de Messi, a Más +, se tornou patrocinadora de Inter Miami, clube em que o argentino atua, ou seja, agora é parceira oficial de hidratação esportiva do clube. Dessa forma, os produtos vão estar à venda no Chase Stadium, nos dias de jogos.

Além disso, a marca terá destaque nas coletivas de imprensa e produzirá ativações na Fan Zone do estádio. Coolers e toalhas da marca também estarão disponíveis nos treinamentos da equipe.

