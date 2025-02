São Paulo vê média de público diminuir com má fase e jogos em Brasília

O ano de 2024 foi muito especial para o torcedor do São Paulo, que bateu o recorde de média de público da história do clube. Na temporada, cerca de 44.125 mil torcedores estiveram presentes em partidas do Tricolor como mandante. Contudo, em 2025, a situação está bem diferente.

Na última quarta-feira (19/02), 22.138 pessoas estiveram no Morumbis para acompanhar a derrota do São Paulo para a Ponte Preta por 2 a 1. Este foi o pior público do Tricolor desde 2023 quando 16.827 torcedores foram ver a equipe vencer o Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. A partida ficou marcada pela última de Rogério Ceni no cargo de treinador.

Para efeito de comparação, os seis primeiros jogos do São Paulo em 2024 tiveram uma média de 45.514 torcedores. Já em 2025, no mesmo recorte de período, este número caiu para 24.875. Muito se passa não só pela má fase da equipe, mas também pelos jogos realizados em Brasília. O Tricolor precisou jogar no Mané Garrincha já que a cantora Shakira fez um show no Morumbis.

Até agora, só o clássico contra o Corinthians (54.855) levou mais de 30 mil pessoas ao estádio. Em Brasília, por exemplo, 10.060 torcedores viram o empate sem gols com a Inter de Limeira. Dois dias depois, tropeçou no Velo Clube com 9.803 ingressos vendidos.

O São Paulo está classificado e enfrentará o Novorizontino. Por enquanto, lidera o Grupo C com 16 pontos, mas a equipe do interior está na cola, com um ponto a menos. O Tricolor, agora, espera confirmar o mando de campo no mata-mata para trazer de volta o torcedor para o seu lado e voltar a lotar o Morumbis.

