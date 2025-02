Vasco se acerta com Atlético-MG pela contratação de Palácios

O Vasco está próximo de acertar com mais um jogador para o setor ofensivo. Desta vez, com o ponta direita Brahian Palácios, do Atlético-MG. O colombiano está com pouco espaço no Galo, que deve emprestá-lo à equipe carioca até o fim da temporada.

Segundo informações do jornalista Lucas Tanaka, em publicação nesta sexta-feira (21), Vasco e Atlético-MG já se acertaram pela transferência. Agora, falta o aceite do jogador, que é canhoto e chegaria para ser opção a Adson e Benjamin Garré.

O acordo é por empréstimo com opção de compra fixada em um valor próximo aos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões no câmbio atual). O valor, em dólar, é o mesmo que o Atlético desembolsou junto ao Atlético Nacional (COL) para contar com o jogador.

O Cruz-Maltino, aliás, se comprometeu a pagar 100% dos salários em caso de aceite por parte do colombiano. Palácios chegou ao Galo em 2024, realizando 26 partidas (oito como titular) e anotando dois gols. Foram também quatro assistências.

Na atual temporada, porém, o jogador não angariou muito espaço. Afinal, atuou até o momento apenas em 83 minutos, distribuídos em três aparições. A última vez que foi a campo foi no dia 9, em vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro.

